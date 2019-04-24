Политика
Команда Зеленского резко ответила на выдачу паспортов РФ ДонбассуМосковский Комсомолец 11:57
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского распространила комментарий от его имени касаемо ситуации с упрощением режима выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР. "РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта", - говорится в заявлении.
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Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено в 14:01
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Собчак довела Бузову до припадка
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.
Обновлено в 14:30
Политика
Трамп выступил с обращением в День памяти жертв геноцида армян
Президент США Дональд Трамп в День памяти жертв геноцида армян заявил, что в США чтят память жертв "одного из наихудших массовых зверств XX века".
Обновлено в 10:08
Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Гаджеты
Apple выпустит наушники AirPods 3 с функцией шумоподавления
Американская компания Apple планирует выпустить наушники AirPods третьего поколения до конца 2019 года.
Обновлено в 13:04
Наука
На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок
При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.
Обновлено в 14:42
Политика
Путин назвал сверхзадачи России
Глава государства Владимир Путин назвал сверхзадачи России. Речь идёт об экономике и повышении производительности труда.
Обновлено в 09:28
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове
"Локомотив" удержал победный счет 2:1 и, набрав 46 очков, занимает второе место. "Ростов" с 35 очками остался на восьмом месте.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына
Знаменитый артист опубликовал фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.
Обновлено в 13:09
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление
Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Политика
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины
Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Обновлено в 14:11
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка
Глава СКР Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском госуниверситете юстиции и рассказал, что толкнуло студента Владислава Рослякова на стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
ФСБ задержала двух участников банды Басаева
Мужчины задержаны как участники банды Басаева и Хаттаба, которые причастны к убийству 280 человек в Дагестане в 1999 году.
Обновлено в 03:53
Энергетика
В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти
В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
Обновлено в 16:15
Экономика
Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX
Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.
Обновлено в 12:19
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Технологии
Испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока прошли в РФ
На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 12:25
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53