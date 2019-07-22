Политика
Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборыLenta.ru 13:06
По словам источника издания в президентском Офисе, идет обсуждение юридического обоснования этого шага. Выборы планируют провести в максимально короткие сроки. Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
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