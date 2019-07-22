Политика

Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборыИзвестия 15:35

Команда президента Украины Владимира Зеленского приняла решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти. Об этом сайту Страна.ua сообщил источник в офисе главы государства в понедельник, 22 июля. По данным портала, голосование может состояться в максимально краткие сроки.
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Появились сведения о подготовке проведения на Украине досрочных местных выборов

Взгляд.ру15:59

Команда украинского президента, по некоторым данным, решила провести досрочные местные выборы

Эхо Москвы17:01

Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы

Lenta.ru13:06

СМИ: в команде Зеленского приняли решение провести досрочные местные выборы

ТАСС15:01

СМИ: Администрация Зеленского решила провести досрочные местные выборы

Российская газета14:15

Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы

Известия15:35

На Украине приняли решение о досрочных местных выборах

Rambler News Service12:36
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Футбол

Дмитрий Ятченко перешел в минское «Динамо»

Российский защитник Дмитрий Ятченко подписал контракт с минским Динамо, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:22
Здоровье

Развенчаны популярные мифы о женской груди

Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

Западные СМИ сообщили о том, что Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос III собираются пожениться уже в этом году.
Обновлено в 19:21
Происшествия

В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ

Обновлено в 11:20
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Шнуров сделал выпад в адрес Собчак

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — заявил Шнуров.
Обновлено 20 июля в 00:40
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набирает 43,9% голосов на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 13:03
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная получит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 08:16
Экономика

Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году

Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ

Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:31
Политика

Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Bloomberg: Пентагон проводит секретную операцию вблизи Вашингтона

Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, в которой задействованы вертолеты Black Hawk и военнослужащие действующего и резервного состава, узнало агенство Bloomberg из документа ведомства, адресованного конгрессу США.
Обновлено в 17:26
Политика

В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду

Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду.
Обновлено в 17:36
Происшествия

В Москве двое на Porsche похитили мужчину и запихнули его в багажник

В Москве двое мужчин на автомобиле Porsche черного цвета похитили человека и попытались скрыться.
Обновлено в 04:17
Наука

Российские физики открыли новое необычное свойство графена

Константин Новоселов и Андрей Гейм, работающие в Великобритании выходцы из России, получили Нобелевскую премию 2010 года по физике за создание этого материала.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов

Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Политика

Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию

Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Происшествия

Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

Обновлено в 06:51
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Политика

В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.
Обновлено в 17:06
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Общество

Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»

Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
Обновлено в 11:04
Политика

Иран сообщил об аресте 17 шпионов ЦРУ

Представители спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ, ряд из которых были работниками критически важных направлений.
Обновлено в 06:43
Музыка

Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica

Обновлено в 18:25
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