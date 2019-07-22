Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборыИзвестия 15:35
Команда президента Украины Владимира Зеленского приняла решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти. Об этом сайту Страна.ua сообщил источник в офисе главы государства в понедельник, 22 июля. По данным портала, голосование может состояться в максимально краткие сроки.
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Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
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Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
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«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Apple выпустит улучшенные Apple Watch в следующем году
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Футбол
Браими стал игроком «Аль-Райяна»
Алжирский полузащитник Ясин Браими подписал контракт с «Аль-Райяном». Соглашение рассчитано на три года.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Россия и Китай готовятся заключить соглашение о военном сотрудничестве
Правительством Российской Федерации одобрено проведение переговоров с Китайской народной республикой по поводу заключения соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 06:54
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Индия запустила к Луне автоматическую станцию «Чандраян-2»
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OPPO создала дизайн «умных» часов со складным экраном
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку ВМС КНДР, сообщило ЦТАК.
Обновлено в 20:44
Экономика
ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем Востоке
Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО.
Обновлено в 05:16
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Новая российская вакцина от гриппа поступит на рынок в августе
Новая вакцина от гриппа отечественного производства, которая включает четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, поступит на российский рынок в августе.
Обновлено в 08:36
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В России ужесточили правила провоза фруктов и растений в багаже
В России ужесточаются правила провоза в багаже цветов, фруктов и прочих растений. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает "РГ".
Обновлено в 04:27
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Здоровье
Казанский хоспис получил грант президента России
Казанский хоспис получил 2,9 млн рублей — грант президента России, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено в 14:59
Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено в 19:18
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Спорт
Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом
Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Общество
Охотникам придётся сдавать новый экзамен
Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
В Шанхае запустили биржу-конкурента NASDAQ
Китай не впервые пытается создать свою биржу для IT-компаний, предыдущие попытки в 2009 и 2013 годах провалились из-за недостатка качественных размещений и ограниченного оборота акций, но Star Market может ждать иная судьба, указывает CNN Business.
Обновлено в 07:32
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:06
Футбол
«Бавария» не продаст Алабу в «Барселону»
Трансфер защитника «Баварии» Давида Алабы в «Барселону» не состоится.
Обновлено в 20:23
Шоу-бизнес
Семенович и Николаев похвалили красный костюм Баскова
Анна Семенович нашла дельным совет Баскова.
Обновлено в 15:37