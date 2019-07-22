Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборыИзвестия 19:35
Команда президента Украины Владимира Зеленского приняла решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти. Об этом сайту Страна.ua сообщил источник в офисе главы государства в понедельник, 22 июля. По данным портала, голосование может состояться в максимально краткие сроки.
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Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
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Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
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В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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Перевод книги израильского историка о постправде изменили из-за Крыма
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