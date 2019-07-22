Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборыИзвестия 15:35
Команда президента Украины Владимира Зеленского приняла решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти. Об этом сайту Страна.ua сообщил источник в офисе главы государства в понедельник, 22 июля. По данным портала, голосование может состояться в максимально краткие сроки.
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