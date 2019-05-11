Политика

Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения ПорошенкоКоммерсантъ 10:31

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
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Александр Данилюк
Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельРИА Новости 08:48

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