Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске РадыRT на русском 09:31

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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«Невозможно»: эксперт о роспуске Рады Зеленским

Газета.Ru13:52

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

ТАСС06:01

Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

РБК08:39

Штаб Зеленского опубликовал «видеопетицию» о роспуске Рады

РИА Новости08:05

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Вести.Ru07:26

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о необходимости роспуска Верховной рады

Коммерсантъ07:05

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

RT на русском09:31
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Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Футбол

«Зениту» вручили чемпионский кубок

Обновлено в 14:25
Политика

В Литве завершилось голосование на выборах президента

Обновлено в 13:21
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Происшествия

ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Китае 12 человек погибли в ДТП

"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
Обновлено в 14:43
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Ранее СМИ сообщили, что жених особенной дочери Хакамады нашел другую партнершу.
Обновлено в 14:17
Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» должен поблагодарить «Ливерпуль» за победу в АПЛ

Обновлено в 14:51
Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 13:55
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

Глава "новой церкви" Украины Епифаний назвал "теоретически возможным" объединение своей структуры с Украинской греко-католической церковью, обсуждает эту тему с главой униатов.
Обновлено в 15:09
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым

В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 11:32
Хоккей

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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