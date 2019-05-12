Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске РадыRT на русском 09:31
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Читать в источнике
Оценить514
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой
В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Футбол
«МЮ» может обменять Санчеса на Дибалу
Сообщается, что ранее "старая синьора" установила ценник в 100 млн евро за аргентинца, но участие чилийского нападающего "МЮ" в переходе может снизить стоимость сделки.
Обновлено в 14:05
Путешествия
Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха
Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» проболталась про беременность
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
В США решили отказаться от двигателей РД-180
Военно-воздушные силы США ищут способы отказаться от российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Гуайдо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США Карлоса Веккьо встретиться с американскими военными.
Обновлено вчера в 23:20
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Политика
Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией
В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Пакистан получит $6 млрд от МВФ
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено в 15:16
Авто
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых уродливых машин в мире.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В массовом ДТП пострадали не менее 25 человек в Испании
Из-за массовой аварии в испанской Каталонии получили различные ранение не менее 25 человек.
Обновлено в 18:05
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из всех соцсетей после Евровидения
В интервью телеведущей Регине Тодоренко российский исполнитель, актер и телеведущий Сергей Лазарев признался, что хочет после песенного конкурса Евровидение закрыть свои страницы во всех социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Мэверикс» Кристапс Порзингис стал участником драки в латвийском городе Лиепая.
Обновлено в 17:43
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли люди
Пресс-служба главка МЧС РФ по Ростовской области подтвердила, что в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района погибли два человека, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:14
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:00
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Футбол
Коутиньо выбыл примерно на 10 дней
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Хетафе» (2:0). Бразилец рискует пропустить финал Кубка Испании с «Валенсией», поскольку восстановление займет около 10 дней, и он должен начать тренироваться прямо перед игрой.
Обновлено в 17:42
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Кино
«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате
Обновлено в 17:15
Экономика
Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными
В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05