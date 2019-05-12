Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске РадыRT на русском 09:31

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

RT на русском09:31

Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

РБК08:39

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

ТАСС06:01

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Вести.Ru07:26

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о необходимости роспуска Верховной рады

Коммерсантъ07:05

Команда Зеленского ставит на поддержку петиции о роспуске Рады

Газета.Ru09:00

Штаб Зеленского опубликовал «видеопетицию» о роспуске Рады

РИА Новости08:05
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Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых уродливых машин в мире.
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Из-за массовой аварии в испанской Каталонии получили различные ранение не менее 25 человек.
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В интервью телеведущей Регине Тодоренко российский исполнитель, актер и телеведущий Сергей Лазарев признался, что хочет после песенного конкурса Евровидение закрыть свои страницы во всех социальных сетях.
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