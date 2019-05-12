Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске РадыRT на русском 09:31
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Экономика
Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество
В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат
Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено вчера в 09:41
Музыка
В Израиле началось «Евровидение»
Песенный конкурс «Евровидение» стартовал в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по «оранжевой дорожке» и открытия фан-зоны.
Обновлено в 13:40
Футбол
Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ
Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Общество
В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови
Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.
Обновлено в 10:09
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Обновлено в 10:02
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Мошенники наживаются на имени мамы Децла
Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.
Обновлено в 12:00
Автоспорт
Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки»
Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.
Обновлено в 11:51
Футбол
Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским
Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Политика
Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено в 13:40
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 09:07
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Политика
Минюст проверит активность половины политических партий в России
Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика
Лещенко обещает обнародовать материалы по Джулиани и Манафорту
Ранее Рудольф Джулиани назвал «врагом президента США» депутата Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую «черную бухгалтерию» «Партии регионов».
Обновлено в 11:08
Политика
Хуан Гуайдо призвал представителя встретиться с военными США
Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо поручил своему представителю Карлосу Веккьо встретиться с Южным командованием ВС США, чтобы «установить прямые отношения для достижения сотрудничества в решении сложной гуманитарной ситуации».
Обновлено в 06:37
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41