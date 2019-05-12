Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске РадыRT на русском 09:31

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о необходимости роспуска Верховной рады

Коммерсантъ07:05

Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

РБК08:39

Штаб Зеленского опубликовал «видеопетицию» о роспуске Рады

РИА Новости08:05

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Вести.Ru07:26

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

RT на русском09:31

Команда Зеленского ставит на поддержку петиции о роспуске Рады

Газета.Ru09:00

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

ТАСС06:01
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Экономика

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество

В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик

Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено вчера в 09:41
Музыка

В Израиле началось «Евровидение»

Песенный конкурс «Евровидение» стартовал в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по «оранжевой дорожке» и открытия фан-зоны.
Обновлено в 13:40
Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Общество

В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.
Обновлено в 10:09
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Обновлено в 10:02
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Мошенники наживаются на имени мамы Децла

Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

Обновлено в 12:28
Автоспорт

Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки»

Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.
Обновлено в 11:51
Футбол

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Казахстане полиция задержала активистку за воображаемый плакат

Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Политика

Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено в 13:40
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Политика

Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

Лещенко обещает обнародовать материалы по Джулиани и Манафорту

Ранее Рудольф Джулиани назвал «врагом президента США» депутата Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую «черную бухгалтерию» «Партии регионов».
Обновлено в 11:08
Политика

Хуан Гуайдо призвал представителя встретиться с военными США

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо поручил своему представителю Карлосу Веккьо встретиться с Южным командованием ВС США, чтобы «установить прямые отношения для достижения сотрудничества в решении сложной гуманитарной ситуации».
Обновлено в 06:37
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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