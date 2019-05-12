Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске РадыRT на русском 09:31
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов
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Одна из лучших фигуристок современности Алина Загитова, наконец, может позволить себе небольшой отдых.
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Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения по захвату судов в открытом море.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
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