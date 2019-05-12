Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске РадыRT на русском 09:31
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Общество
Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии
Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к бизнесмену Илону Маску, поданный спасавшим детей в Таиланде водолазом Верноном Ансвортом.
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Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
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Здоровье
Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии
Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
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СМИ сообщают о родах Алины Кабаевой
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Футбол
Александр Дюков: «Исполком РФС обсудит тему лимита на заседании в мае»
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что формат лимита на легионеров в чемпионате России будет обсуждаться на заседании исполкома РФС в мае.
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В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»
Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
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Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
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Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
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В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание о Red Dead Redemption 2 для РС
В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 годы, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено вчера в 20:00
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
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Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
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Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры
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Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона
Обновлено в 14:57
Здоровье
История шотландца, который не ел твёрдую пищу в течение 382 дней и выжил
Ангус перестал принимать твёрдую пищу, но продолжал пить чай, кофе и минеральную воду.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
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Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
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Шоу-бизнес
Шнуров написал стихотворение о Фридмане, Усманове и Абрамовиче
Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о вошедших в список самых богатых людей Англии россиянах.
Обновлено в 10:00
Футбол
Зенит — ЦСКА 3:1
Обновлено в 13:55
Футбол
«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
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