Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске РадыRT на русском 09:31

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

RT на русском09:31

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о необходимости роспуска Верховной рады

Коммерсантъ07:05

Штаб Зеленского опубликовал «видеопетицию» о роспуске Рады

РИА Новости08:05

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Вести.Ru07:26

Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

РБК08:39

Команда Зеленского ставит на поддержку петиции о роспуске Рады

Газета.Ru09:00

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

ТАСС06:01
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Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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