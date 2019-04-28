Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетициюВести.Ru 07:26

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
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Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

ТАСС06:01

Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

РБК08:39

Штаб Зеленского опубликовал видеопетицию о роспуске Рады

РИА Новости08:05

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Вести.Ru07:26

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о необходимости роспуска Верховной рады

Коммерсантъ07:05

Команда Зеленского ставит на поддержку петиции о роспуске Рады

Газета.Ru09:00

Штаб Зеленского опубликовал «видеопетицию» о роспуске Рады

RT на русском09:31
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Музыка

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Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
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Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
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Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
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Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах

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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
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Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
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«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в 34-м туре Эредивизи

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над «Де Графсхап» в матче 34-го тура голландской Эредивизи.
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Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Общество

Таганрогский залив может быть загрязнен из-за сточных вод — эксперт

Обновлено в 10:22
Общество

В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 09:45
Хоккей

Задоров сравнил правила НХЛ и IIHF

Защитник сборной России Никита Задоров ответил на вопрос о разнице в правилах игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), таких как чемпионат мира.
Обновлено в 09:09
Политика

У администрации президента задержали проводящего голодовку майора

Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Экономика

Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом

Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
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В Каире двух напавших на христианскую церковь приговорили к смерти

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Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Наука

Установлена связь между аутизмом и загрязнением воздуха

В результате удалось выявить, что риск возникновения аутизма у детей, чьи матери постоянно подвергались воздействию загрязненного воздуха, повышается на 78%.
Обновлено 10 мая в 11:39
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой показала снимок из «нехорошей» квартиры певицы

Директор Юлии Началовой показала снимок, сделанный в «нехорошей» квартире покойной певицы.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате стрельбы во французском Амьене

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы во французском городе Амьен.
Обновлено в 10:15
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
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Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка

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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков

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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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