Политика
Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворотаLenta.ru 03:38
Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства. Об этом он рассказал в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».
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