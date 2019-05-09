Политика

Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом»Известия вчера в 22:25

Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.
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Русскоговорящий советник Зеленского рассказал о вреде закона об украинском языке

Газета.Ru01:30

В команде Зеленского сравнили с кнутом закон об украинском языке

Российская газета00:24

В команде Зеленского заявили, что закон об украинском языке может иметь обратный эффект

ТАССвчера в 16:37

Команда Зеленского сравнила закон об исключительности украинского языка с кнутом

РЕН ТВвчера в 22:10

В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия

РБКвчера в 19:39

В команде Зеленского закон об украинском языке сравнили с кнутом

Life.ruвчера в 17:45

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

РИА Новостивчера в 22:50
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Общество

В московском метро ко Дню Победы выпустили тематические билеты

Московский метрополитен выпустил тематические проездные билеты "Единый" с надписями, посвященными Дню Победы, сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Обновлено в 01:43
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Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.
Обновлено 07 мая в 04:58
Общество

Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
ЖКХ

Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено вчера в 09:59
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Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне

Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины

Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек.
Обновлено в 01:51
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество

Для российских учителей будут разработаны правила поведения в соцсетях

Ольга Васильева подтвердила, что вопрос имиджа учителей в соцсетях остается актуальным, поэтому совместно с Профсоюзом работников образования и науки России Минпросвещения разработает правила поведения преподавателей в Сети, а к началу нового учебного года они будут установлены.
Обновлено вчера в 04:25
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала журналистам об успехах дочери в фигурном катании

Недавно Татьяна Навка рассказала журналистам об успехах ее 4-летней дочери в фигурном катании.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100

Обновлено вчера в 05:05
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Политика

WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Общество

Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий

Обновлено вчера в 22:54
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца

Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено вчера в 09:19
Общество

Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Музыка

Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»

Обновлено 07 мая в 17:16
Гаджеты

Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году

Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

В армии Сирии появился танк Т-34 «За Родину»

Обновлено в 01:46
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Шоу-бизнес

Дети Алены Хмельницкой подружились с сыном ее гражданского мужа

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Месси разругался с фанатами в аэропорту Ливерпуля

Команды встречались на «Энфилде» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, «Барселона» проиграла с разгромным счётом 0:4. Недовольные фанаты начали приставать к Месси в аэропорту, футболист вступил с ними в ссору.
Обновлено вчера в 06:54
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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