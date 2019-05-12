Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной РадойLenta.ru 07:42
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады. Большинство опрошенных посчитали, что парламент нужно распустить, и объяснили это тем, что «депутаты работают плохо».
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Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
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Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
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