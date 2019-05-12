Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной РадойLenta.ru 07:42

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады. Большинство опрошенных посчитали, что парламент нужно распустить, и объяснили это тем, что «депутаты работают плохо».
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Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Вести.Ru07:26

Штаб Зеленского выложил видеопетицию о роспуске Рады

Газета.Ru06:17

Команда Зеленского опросила киевлян о необходимости роспуска Верховной рады

Коммерсантъ07:05

Штаб Зеленского представил видеопетицию о роспуске Рады

News.ru06:56

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

Известия06:40

Штаб Зеленского опубликовал видеопетицию о роспуске Рады

Московский Комсомолец07:10

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

ТАСС06:01
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Обновлено в 04:42
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Происшествия

На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении

В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 04:35
Космос

Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота

Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Общество

Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина

Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Общество

Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
Музыка

Лазарев решил удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев, который представляет страну на международном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве, решил закрыть свои аккаунты в социальных сетях.
Обновлено в 06:35
Общество

Бывшего адвоката Харви Вайнштейна отстранили от должности в Гарварде

Как уточняет «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ, это связано с тем, что юрист решил присоединиться к группе людей, которые защищают кинопродюсера, обвинённого в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 06:49
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения

Российская певиц Вера Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить композитора Констина Меладзе с днем рождения в инстаграме.
Обновлено в 04:12
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Хоккей

Россия — Австрия 4:0 (3-й период)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Здоровье

История шотландца, который не ел твёрдую пищу в течение 382 дней и выжил

Ангус перестал принимать твёрдую пищу, но продолжал пить чай, кофе и минеральную воду.
Обновлено в 07:00
Политика

496 сотрудников избиркомов скончались после выборов в Индонезии

Сразу 496 сотрудников избиркомов скончались по всей стране после выборов при подсчёте голосов.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Доренко знал о том, что у него аневризма аорты

Генеральный директор радиостанции "говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил, что скончавшийся 9 мая главред радиостанции Сергей Доренко знал о том, что у него аневризма аорты.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут провести «золотой матч»

Между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" может быть проведен "золотой матч", который определит чемпиона.
Обновлено в 05:50
Культура

Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Общество

На Кубани синоптики ожидают сильный дождь с градом

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 11 мая местами в крае (кроме Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:16
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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