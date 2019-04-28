Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной РадойLenta.ru 07:42

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады. Большинство опрошенных посчитали, что парламент нужно распустить, и объяснили это тем, что «депутаты работают плохо».
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Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

РБК08:39

Команда Зеленского ставит на поддержку петиции о роспуске Рады

Газета.Ru09:00

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Вести.Ru07:26

Бессмысленные и беспощадные. PR-технологии украинской политики

Национальная служба новостей08:19

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о необходимости роспуска Верховной рады

Коммерсантъ07:05

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Рады

РИА Новости08:05

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

ТАСС06:01
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Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Музыка

Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

В Сирии трое детей стали жертвами минометного обстрела

«Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама», – передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте

Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 09:03
Футбол

Паредес хочет вернуться в «Зенит». Его агент уже звонил в клуб

Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На севере Франции шесть человек пострадали в результате стрельбы

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в городе Амьен на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 08:47
Здоровье

Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

О произошедшем сообщила в Facebook супруга музыканта Ксения Бакнина, назвав ситуацию «открытым грабежом».
Обновлено в 08:29
Происшествия

При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек

В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Версию о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади опровергли

После происшествия некоторые пользователи сети предположили, что в катастрофе так много жертв из-за того, что часть пассажиров забрала из салона ручную кладь.
Обновлено вчера в 13:21
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото

Изучив официальный тизер и свежие шпионские фото модели, независимые дизайнеры представили первые рендеры новинки.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ

Между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» может быть проведен «золотой матч» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Авто

Названы 5 самых дешевых универсалов на рынке России

Кроссоверы продолжают оставаться самым востребованным и перспективным сегментом рынка, однако это не отменяет того, что любимые многими универсалы по-прежнему «в цене».
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Сын Сергея Доренко приехал на кладбище после отмены похорон

Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Футбол

«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛ

Обновлено в 09:03
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве

Владимир Путин сообщил, что не удивлен стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено 10 мая в 14:11
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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