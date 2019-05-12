Политика

Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставкеМосква 24 вчера в 23:11

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда". Глава администрации президента Андрей Богдан заявил в эфире канала "1+1", что в команде Зеленского расценивают петицию как "смешную шутку".
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Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки

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Газета.Ruвчера в 16:29

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RT на русскомвчера в 16:45

Просто шутка: Зеленский решил проигнорировать петицию о своей отставке

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Власти решили переубедить подписавших петицию об отставке Зеленского

РБКвчера в 18:09

Зеленский не будет реагировать на петицию о его отставке

ТАССвчера в 16:10
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Политика

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Описывают его по-разному: одним ученым кажется, что он похож на грецких орех, другим небесное тело напоминает игрушку волчок, третьим - алмаз.
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В Кизилюртовском районе Дагестана уничтожены трое боевиков.
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Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
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Обновлено в 03:37
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Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
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В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
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В российской армии появилось новое звание

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WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

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В МИД предупредили россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции

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В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
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Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
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