Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставкеМосква 24 вчера в 23:11

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда". Глава администрации президента Андрей Богдан заявил в эфире канала "1+1", что в команде Зеленского расценивают петицию как "смешную шутку".

Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставке

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