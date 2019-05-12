Политика
Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставкеМосква 24 вчера в 23:11
Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда". Глава администрации президента Андрей Богдан заявил в эфире канала "1+1", что в команде Зеленского расценивают петицию как "смешную шутку".
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Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки
Комсомольская правдавчера в 21:50
В администрации Зеленского считают петицию в поддержку его отставки шуткой
RT на русскомвчера в 16:45
Просто шутка: Зеленский решил проигнорировать петицию о своей отставке
Московский Комсомолецвчера в 16:35
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