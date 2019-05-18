Политика

Команда Зеленского назвала обнародованный указ о роспуске Рады фейкомИА Новороссия 10:30

Обнародованный в СМИ документ, названный проектом указа о роспуске украинского парламента, является фейком. Об этом заявила пресс-секретарь избранного президента Украины Зеленского Победоносцева.
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Команда Зеленского назвала появившийся в СМИ указ о роспуске Рады фейком

РБК11:21

Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком появившийся в СМИ указ о роспуске Рады

ТАСС08:49

«Это фейк»: штаб Зеленского о проекте роспуска Рады

Газета.Ru08:58

Пресс-секретарь Зеленского заявляет, что опубликованный проект указа о роспуске Верховной рады является фейком

Эхо Москвы08:30

В украинских СМИ появился проект указа Зеленского о роспуске Рады

RT на русском07:42

Пресс-секретарь Зеленского назвала публикацию указа о роспуске Рады фейком

РИА Новости08:18

В штабе Зеленского заявили, что проект указа о роспуске Рады — фейк

REGNUM08:41
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В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
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