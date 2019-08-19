Энергетика
Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифыLenta.ru 16:41
Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала меры по снижению цен на электроэнергию. Об этом заявил представитель главы государства в Раде Андрей Герус, передает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:07
Авто
Aston Martin показал дизайн серийного кроссовера DBX на видео
Британская автомобильная компания Aston Martin опубликовала 19 августа на официальном YouTube-канале видеотизер первого в своей истории кроссовера DBX, который дебютирует в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:48
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Наука
Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Авто
Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей
Российский бренд представительских автомобилей Aurus совсем скоро приступит к официальным продажам двух моделей – седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено вчера в 13:35
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Футбол
Владелец «Спартака» Федун поздравил команду с победой в дерби
Обновлено в 16:47
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Технологии
Google назвал тренды в сфере онлайн-ритейла среди россиян
Российские потребители совершают покупки также часто, как и жители других стран.
Обновлено в 08:26
Общество
В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе
"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.
Обновлено в 15:13
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 07:27
Общество
В Instagram произошел массовый сбой
Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Министерство обороны США опубликовало видео испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которая была запрещена ДРМСД.
Обновлено в 14:10
Политика
Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit
Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба главы правительства Великобритании, об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в письме председателю Евросовета Дональду Туску.
Обновлено в 16:15
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери
Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала, почему уходила от Олега Стриженова
Пырьева долго терпела такое поведение супруга, однако не выдержала и приняла решение уйти от него.
Обновлено в 12:01
Общество
В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено в 09:32
Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Футбол
Войцех Ковалевски: «В дерби лучшими были Джикия и Жиго»
Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своим мнение о матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). Он отметил игру вратаря и защитников.
Обновлено в 15:56
Кино
Режиссёр фильма «Бык» рассказал о новых проектах
Обновлено в 14:44
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до 5 и введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня.
Обновлено в 13:25