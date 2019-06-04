Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»РИА Новости вчера в 18:02

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1. Он отправится в Брюссель 4 июня.

Путешествия Названы самые дешевые страны для отдыха летом Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Транспорт На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross «АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.

Экономика Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.

Происшествия Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали Мать, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, арестована по решению суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Происшествия В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.

Шоу-бизнес Ксения Собчак вмешалась в конфликт Максима Галкина и Андрея Малахова Ксения Собчак отреагировала на высказывание Максима Галкина, обвинившего накануне Андрея Малахова в распространении сплетен о его семье.

Гаджеты Apple окончательно похоронила iPhone 5s Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.

Происшествия В Челябинске 13-летний подросток утонул в карьере В карьере рядом с садами в Советском районе утонул подросток. Все произошло в понедельник, 3 июня.

Общество В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Происшествия В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.

Происшествия В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.

Футбол Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.

Политика Королева приняла Трампа в Букингемском дворце Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.

Культура Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.

Авто Новый глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне Эксперты ожидают, что в ближайшее время мы увидим еще несколько тизеров новинки, но презентацию не стоит ждать раньше конца июня 2019 года.

Политика Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.

Политика Госдеп призвал Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти КНР обнародовать данные о числе погибших в ходе подавления акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года.

Гаджеты В какие мифы о смартфонах не стоит верить волгоградцам Сегодня смартфонами пользуются почти все. При этом гаджет является объектом для множества мифов.