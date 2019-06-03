Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»РИА Новости вчера в 18:02

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1. Он отправится в Брюссель 4 июня.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Гаджеты В России начались продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» Холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех") объявил о начале продаж дальномерной камеры "Зенит М" - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда.

Политика В Кремле отреагировали на слова Трампа о вывозе россиян из Венесуэлы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА "Новости".

Футбол Глушаков отреагировал на пост Урганта На фотокарточке запечатлены капитан «красно-белых» вместе с капитанами «Зенита» Артёмом Дзюбой и ЦСКА Игорем Акинфеевым, которые представляют новую форму клубов на сезон 2019/20.

Политика В администрации Зеленского рассказали о рабочем дне президента Украины Первый заместитель руководителя администрации президента Украины Сергей Трофимов заявил, что Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит с нее после 22:00.

Технологии В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.

Политика Трампа уличили в нарушении протокола и странном приветствии королевы Издание Mirror также отмечало, что во время первого приветствия в Букингемском дворце Трамп странным образом пожал руку Елизавете II.

Авто Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Политика Трамп пообещал справедливое торговое соглашение между США и Британией Соединённые Штаты и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

Футбол «Барселона» выставит на трансфер шестерых футболистов «Барселону» могут покинуть: голкипер Яспер Силлессен, вингеры Андре Гомеш и Малком, полузащитники Филиппе Коутиньо, Денис Суарес, Рафинья и защитник Марк Кукурелья.

Происшествия В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.

Армия и оружие ВСУ обстреляли мечеть в Донецке Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Армия и оружие Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Происшествия Бывшего губернатора Ивановской области арестовали Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.

Политика Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец» Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Политика Вексельберг ожидает решения по его ходатайству об исключении из санкционного списка США Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг ожидает ответа от управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) на его петицию об исключении из санкционного списка США.

Происшествия В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

Политика Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины» Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.