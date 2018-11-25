Единоборства
Команда Усика пока не проводила переговоры с Лебедевым по поводу боя
Команда Усика пока не проводила переговоры с Лебедевым по поводу бояГазета.Ru19:36
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести поединок с российским боксером Денисом Лебедевым, чтобы сохранить титул. Однако в команде Усика пока не стали ничего говорить по поводу этого боя, который должен пройти до 10 марты 2019 года.
Газета.Ru19:36
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Единоборства
Андерсон Силва встретится с Исраэлем Адесаньей на UFC 234
Экс-чемпион UFC Андерсон Силва вернется в октагон 9 февраля. На UFC 234 в Мельбурне его соперником станет Исраэль Адесанья.
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Единоборства
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Президент UFC Дэйна Уайт обвинял Нганну в звездной болезни, это подтверждал бывший главный тренер бойца: по их словам, на волне успеха камерунец так зазнался, что стал забивать на тренировки.
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Единоборства
Дмитрий Чудинов проиграл Патрику Менди
Российский боксер Дмитрий Чудинов проиграл французу Патрику Менди.
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Единоборства
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Единоборства
Кубок Мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске
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Единоборства
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Единоборства
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Единоборства
Начались поединки второго дня чемпионата мира по мас-рестлингу
В воскресенье, 25 ноября, во второй день чемпионата мира по мас-рестлингу, в шести весовых категориях на помост выйдут 46 атлетов из разных стран.
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Единоборства
Уфа: В Уфе состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе
24 ноября на стадионе Динамо состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти башкирского Национального героя Салавата Юлаева.
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Единоборства
Российский кикбоксер побил украинского и стал чемпионом Европы
Чемпионом Европы стал подмосковный кикбоксер Борис Шикунов 24 ноября, сообщает официальный сайт Правительства Московской области.
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Единоборства
Юный хабаровчанин стал обладателем Кубка Европы по кекусинкай-карате
Девятилетний Тимофей Иванов из Хабаровска завоевал Кубок Европы среди детей, юношей, юниоров и сеньоров по кёкусинкай-карате, который завершился на прошлой неделе в Кишиневе, сообщает корр. РИА АмурПРЕСС.
Обновлено в 23:09
Единоборства
У чемпиона UFC Нурмагомедова умер дедушка
Обновлено в 08:26
Единоборства
В Магнитогорске прошли соревнования в честь Евгения Алиханова
24 ноября 1985 года Евгений Алиханов героически погиб, спасая жизни своих боевых товарищей.
Обновлено в 13:51
Единоборства
Красноярец победил в международном турнире по боям без правил
Вечером в пятницу, 23 ноября, в Красноярске завершился бойцовский чемпионат по боям без правил «Противостояние 3». Всего вчера состоялось 8 боев, в 4 из которых победили красноярцы.
Обновлено в 11:55
Единоборства
Российский боец одолел бразильца на международном турнире в Екатеринбурге
Сегодня в Екатеринбурге прошел второй международный турнир RCC: Intro, на котором молодые бойцы могли показать себя, чтобы участвовать в главных турниров.
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