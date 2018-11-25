Единоборства

Команда Усика пока не проводила переговоры с Лебедевым по поводу боя
Газета.Ru
19:36

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести поединок с российским боксером Денисом Лебедевым, чтобы сохранить титул. Однако в команде Усика пока не стали ничего говорить по поводу этого боя, который должен пройти до 10 марты 2019 года.
Газета.Ru19:36

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WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым

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Денис Лебедев победил Майка Уилсона

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Денис Лебедев побеждает в казино Монте-Карло. Теперь он хочет драться с Усиком

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Денис Лебедев передумал уходить и планирует поединок с Усиком

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Денис Лебедев об Уилсоне: нестандартный боксер, который и «шлепнуть» может

Sputnik Таджикистан04:32
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Единоборства

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Единоборства

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Единоборства

Янькова и Свик объявили о помолвке

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Кубок Мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске

Только что Федерация спортивной борьбы России официально сообщила, что Кубок Мира-2019 по вольной борьбе этой весной может состояться в России - после восьмилетнего перерыва, в последний раз наша страна принимала Кубок в 2011 году.
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Уфа: В Уфе состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе

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Единоборства

Российский кикбоксер побил украинского и стал чемпионом Европы

Чемпионом Европы стал подмосковный кикбоксер Борис Шикунов 24 ноября, сообщает официальный сайт Правительства Московской области.
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Единоборства

Красноярец победил в международном турнире по боям без правил

Вечером в пятницу, 23 ноября, в Красноярске завершился бойцовский чемпионат по боям без правил «Противостояние 3». Всего вчера состоялось 8 боев, в 4 из которых победили красноярцы.
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Начались поединки второго дня чемпионата мира по мас-рестлингу

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Единоборства

В Магнитогорске прошли соревнования в честь Евгения Алиханова

24 ноября 1985 года Евгений Алиханов героически погиб, спасая жизни своих боевых товарищей.
Обновлено в 13:51
Единоборства

Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва

Нижегородец, шестикратный чемпион мира по боевому самбу Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва в рамках Международного турнира по единоборствам «Кубок дружбы»: «Сборная России» — «Сборная Сербии» 24 ноября, сообщил спортсмен.
Обновлено в 10:27
Единоборства

Саратовский чемпион покорил Крым у стен древней Кафы

Представитель старейшего саратовского клуба исторического фехтования «Стальное копье», чемпион России Юрий Слободяник стал победителем I Всероссийского турнира «Щит Кафы».
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Единоборства

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В шведском Мальме стартовал Чемпионат мира по джиу-джитсу.
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Единоборства

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Российский боец одолел бразильца на международном турнире в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге прошел второй международный турнир RCC: Intro, на котором молодые бойцы могли показать себя, чтобы участвовать в главных турниров.
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Денис Лебедев
Российский боксёр
Российский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории. Чемпион мира по версиям WBA, IBF.
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