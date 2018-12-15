Футбол
Команда Спаллетти прервала серию без побед
Команда Спаллетти прервала серию без победНева Спорт14:06
Квадво Асамоа
|20′
Борха Валеро
Лаутаро Хавьер Мартинес
|55′
Маттео Политано
|58′
Бальде Кейта
Иван Перишич
|70′
|71′
Хуан Муссо
Мауро Икарди
|76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|79′
Маттео Политано
Раджа Наингголан
|85′
|85′
Секо Фофана
Дарвин Мачис
|90′+2′
Хидде Тер Авест
Фелипе Визеу
|64%
|Владение мячом
|36%
|88%
|Процент точных передач
|79%
|12
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|–
|7
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑3‑3
1
Ханданович
2
Врсалько
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
10
Мартинес
77
Брозович
15
Мариу
14
Наингголан
9
Икарди
44
Перишич
1
Муссо
9
Визеу
19
Ларсен
5
Трост-Эконг
17
Нюйтинк
77
Д'Алессандро
16
Мачис
11
Бехрами
38
Мандрагора
23
Пуссетто
10
Де Пауль
Удинезе
Расстановка 5‑3‑2
«Интер» прервал трехматчевую серию без побед, а «Удинезе» проиграл во второй матч кряду. У «Интера» 32 очка и он занимает 3-е место в Серии А. «Удинезе» с 13 очками на 17-м месте. В следующем туре команда Спаллетти поедет на выезд играть с «Кьево», «Удинезе» сыграет с «Фрозиноне».
Нева Спорт14:06
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