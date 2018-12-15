Футбол

Команда Спаллетти прервала серию без побед
Нева Спорт
14:06

Интер — Удинезе
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Квадво Асамоа
20′
Борха Валеро
Лаутаро Хавьер Мартинес
55′
Маттео Политано
58′
Бальде Кейта
Иван Перишич
70′
71′
Хуан Муссо
Мауро Икарди
76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
79′
Маттео Политано
Раджа Наингголан
85′
85′
Секо Фофана
Дарвин Мачис
90′+2′
Хидде Тер Авест
Фелипе Визеу
«Интер» прервал трехматчевую серию без побед, а «Удинезе» проиграл во второй матч кряду. У «Интера» 32 очка и он занимает 3-е место в Серии А. «Удинезе» с 13 очками на 17-м месте. В следующем туре команда Спаллетти поедет на выезд играть с «Кьево», «Удинезе» сыграет с «Фрозиноне».
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