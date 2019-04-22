Политика

Команда Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»Комсомольская правда вчера в 23:59

Команда пока еще действующего главу Украины Петра Порошенко пригласила граждан поучаствовать в акции "Спасибо, Петр!". Анонс мероприятия опубликован на странице администрации президента республики в Facebook.
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Администрация действующего президента Украины пригласила сограждан на акцию «Спасибо, Петр»

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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