Политика
Команда Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»Комсомольская правда вчера в 23:59
Команда пока еще действующего главу Украины Петра Порошенко пригласила граждан поучаствовать в акции "Спасибо, Петр!". Анонс мероприятия опубликован на странице администрации президента республики в Facebook.
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Администрация действующего президента Украины пригласила сограждан на акцию «Спасибо, Петр»
Эхо Москвывчера в 21:04
«Спасибо, Петр!» - администрация Порошенко зовет украинцев на акцию благодарности
Украина.рувчера в 17:21
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