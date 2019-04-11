Политика

Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фураИзвестия 00:24

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик. На официальном сайте Зеленского отмечается, что видео было опубликовано в Telegram-канале, якобы связанном с Порошенко.
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Охрану Зеленского усилят после ролика у Порошенко, где его соперника сбивает фура

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Life.ru01:32

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Телеканал 360°вчера в 21:04

Штаб Порошенко выложил смонтированное видео, на котором фура сбивает Зеленского

ТАСС02:14

По ссылке, которой поделился Порошенко в своём Facebook, подписчикам показывают, как Зеленского сбивает фура

Царьградвчера в 20:05
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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