Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фураИзвестия 00:24
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик. На официальном сайте Зеленского отмечается, что видео было опубликовано в Telegram-канале, якобы связанном с Порошенко.
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Фейк или очередной «гениальный» ход пиарщиков? Порошенко опубликовал ролик, где Зеленского сбила фура
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