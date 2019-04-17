Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка СтэнлиВести.Ru 22:04
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс". Таким образом, освободились и смогут сыграть на чемпионате мира Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев.
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