Футбол
Команда Мамаева и Кокорина обыграла клуб ПФЛ «Салют»REGNUM 08:36
Сборная футбольная команда исправительной колонии №4, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла в товарищеском матче белгородский клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:32, Вашингтон
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Футбол
Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 12:12
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
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Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Кино
«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube
Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" набрал более 20 миллионов просмотров и стал самой популярной советской кинокартиной на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм".
Обновлено в 07:37
Авто
Опубликованы топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Рейтинг топ-10 самых доступных новых автомобилей в России был составлен аналитическим агентством «Автостат», а возглавляет его ожидаемо отечественный автомобиль Лада Гранта.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли район Калиново в ЛНР
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
В ходе операции на севере Ирака погиб американский военнослужащий
Военнослужащий США погиб в субботу в ходе операции на севере Ирака, сообщает штаб коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО
Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Астраханской области
Четыре человека стали жертвами ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 08:37
Здоровье
Эксперты назвали лучшие натуральные средства для похудения
Обновлено вчера в 12:54
Музыка
Фадеев отказался продюсировать Наргиз
Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено 08 августа в 03:56
Происшествия
Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписей
Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11