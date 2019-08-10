Футбол

Команда Мамаева и Кокорина обыграла клуб ПФЛ «Салют»REGNUM 08:36

Сборная футбольная команда исправительной колонии №4, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла в товарищеском матче белгородский клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют».
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