Футбол

Команда Кокорина и Мамаева обыграла клуб ПФЛЕвро-футбол.ру 06:14

Команда заключённых ИК-4 обыграла белгородский "Салют" со счётом 4:2 в товарищеском матче, который состоялся в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В составе заключённых выступали полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин.
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