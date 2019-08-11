Команда заключённых ИК-4 обыграла белгородский "Салют" со счётом 4:2 в товарищеском матче, который состоялся в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В составе заключённых выступали полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

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