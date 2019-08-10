Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонииГазета.Ru 05:44

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют". Товарищеский матч завершился со счетом 4:2.
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