Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют". Товарищеский матч завершился со счетом 4:2.

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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

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