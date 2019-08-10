Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе команды заключенных исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области в товарищеском матче обыграли клуб "Салют".

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