Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофеiReactor вчера в 14:01

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир. Все дело в том, что четвертая серия финального сезона «Игры престолов» была достаточно светлой. Фанаты саги сумели рассмотреть кадры более детально.
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В Starbucks отреагировали на появление стаканчика в «Игре престолов»

Профиль00:27

Фанатов «Игры престолов» развеселил попавший в кадр стакан из Starbucks

РИА Новостивчера в 19:19

«Старбакс» в Вестеросе: Дейенерис пьет кофе из бумажного стакана

REGNUMвчера в 06:00

Сеть кофеен Starbucks прокомментировала «ляп» создателей сериала «Игра престолов»

Говорит Москвавчера в 16:46

Стаканчик из Starbucks забыли на пиру в «Игре престолов»

Телеканал 360°вчера в 06:46

В Starbucks прокомментировали появление в кадре «Игры престолов» стакана с кофе

RT на русскомвчера в 17:47

«Не знал, что в Винтерфелле был Старбакс»: Фанаты «Игры престолов» обнаружили ляп в новой серии финального сезона

Фонтанка.Рувчера в 06:19
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Общество

В канадской квартире нашли более 300 кошек

Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя

Обновлено в 00:37
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

Обновлено в 00:03
Хоккей

Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ

Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Кино

Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Общество

Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России

Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова поменяла место жительства своей собаки

Обновлено вчера в 20:03
Общество

Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая

Около половины жителей России (48%) в день Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.
Обновлено в 00:21
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Названа доминирующая версия в деле о крушении SSJ-100

Бортовые самописцы самолета SSJ-100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Три человека, среди которых двое детей в возрасте 10 и 6 лет, погибли в сгоревшем доме в башкирском городе Давлеканово, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:40
Хоккей

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:17
Экономика

Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты

Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели

По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено 05 мая в 12:17
Политика

Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге

Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу

Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

США ожидают иранской атаки на свои силы

Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского

Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде

На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду.
Обновлено вчера в 14:19
Транспорт

В Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и митинги

Сегодня вечером в Екатеринбурге начнется генеральная репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти

Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено вчера в 13:29
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