Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофеiReactor вчера в 14:01

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир. Все дело в том, что четвертая серия финального сезона «Игры престолов» была достаточно светлой. Фанаты саги сумели рассмотреть кадры более детально.

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Хоккей Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.

Кино Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.

Общество Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Общество Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая Около половины жителей России (48%) в день Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.

Политика Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.

Политика Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.

Происшествия Названа доминирующая версия в деле о крушении SSJ-100 Бортовые самописцы самолета SSJ-100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок.

Происшествия Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии Три человека, среди которых двое детей в возрасте 10 и 6 лет, погибли в сгоревшем доме в башкирском городе Давлеканово, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.

Хоккей «Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе» Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.

Экономика Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.

Гаджеты Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.

Политика Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.

Космос Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.

Политика Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.

Шоу-бизнес Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.

Армия и оружие США ожидают иранской атаки на свои силы Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.

Армия и оружие У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Происшествия Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.

Футбол Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала» Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду.

Транспорт В Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и митинги Сегодня вечером в Екатеринбурге начнется генеральная репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне.