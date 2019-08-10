Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смертиКоммерсантъ 06:03
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда. Госпожа Вербер умерла 6 августа в возрасте 61 года, изначально причиной называли инфаркт. Ее похоронят в Торонто 14 августа.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Вашингтон
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Зеленогорске учитель полгода насиловал ученицу
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Galaxy M90 станет флагманом бюджетной линейки смартфонов Samsung
Компания Samsung пока еще не сформировала бюджетную линейку смартфонов Galaxy M окончательно.
Обновлено в 03:42
Происшествия
После митинга на проспекте Сахарова начались задержания
После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 10:33
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова
Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 10:47
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти
8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
МИД предупредил о опасности лесных пожаров в Греции
Обновлено в 04:08
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.
Обновлено в 10:25
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода».
Обновлено в 09:34
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Футбол
Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется
Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.
Обновлено в 08:02
Общество
На согласованный митинг в центре Москвы вышли около 20 тысяч человек
В согласованной акции в центре Москвы участвуют порядка 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 08:40
Политика
Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей
Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Инцидент произошел во время патрулирования, когда силовики попытались приблизиться к подозрительному гражданину у одного из жилых домов.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Для «Айлендерс» построят новый стадион стоимостью $ 1,3 млрд
Правление штата уже одобрило проект, предварительная стоимость строительства составит $ 1,3 млрд.
Обновлено в 08:57
Космос
Вокруг звезды Тигардена вращаются похожие на Землю экзопланеты
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59