Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смертиКоммерсантъ 06:03

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда. Госпожа Вербер умерла 6 августа в возрасте 61 года, изначально причиной называли инфаркт. Ее похоронят в Торонто 14 августа.
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Представители директора ЦУМа назвали настоящую причину ее смерти

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Представители Аллы Вербер назвали причину ее смерти

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Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы

РИА Новости03:57
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