Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смертиКоммерсантъ 06:03
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда. Госпожа Вербер умерла 6 августа в возрасте 61 года, изначально причиной называли инфаркт. Ее похоронят в Торонто 14 августа.
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Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Тульской области
"Три женщины погибли, одна получила травмы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с деревом", - сказал собеседник агентства.
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Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
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Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
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Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
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Политика
Вмешательство в дела России: советник посольства США вызван в МИД РФ
Советник посольства США в Москве вызван в МИД России, потому что на сайте американской дипмиссии, а также в Твиттере управления Госдепа были размещены схемы проведения в Москве несанкционированной акции 3 августа и призывы к участию в них.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Новгородской области ливни размыли участки дорог в двух районах
В Новгородской области сегодня, 9 августа, перекрыли движение на нескольких участках дорог в Демянском и Марёвском районах, дорожное покрытие которых разрушилось из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 03:17
Финансы
МВФ не считает значительными колебания курса юаня
Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Движение на МКАД затруднено из-за столкновения пяти автомобилей
На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области
Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Торпедо» обыграл «Луч» в седьмом туре ФНЛ
Обновлено в 05:52
Общество
Более 1 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна в Китае
Супертайфун «Лекима» продолжает бушевать и терзать Китай. Местные власти уже эвакуировали более миллиона человек из опасных территорий.
Обновлено в 02:31
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Футбол
«Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА без основного голкипера
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что вратарь Алиссон не сможет сыграть с командой в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 04:21
Наука
Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля
В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.
Обновлено вчера в 16:53
Единоборства
Макгрегор заявил, что стал миллиардером
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
США разморозили фонды для оказания помощи другим странам
Бюджетное управление США разморозило выделенные Конгрессом деньги для оказания помощи иностранным государствам.
Обновлено в 02:59
Общество
Алтай побил рекорд по доле беременных россиянок в 2018 году
Самую высокую долю беременных женщин в России в 2018 году отметили на Алтае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 04:21
Политика
В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР
Обновлено в 05:35
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Яна Рудковская обвинила Лену Миро в наркомании
Продюсер Яна Рудковская продолжила перепалку с блогером Леной Миро. В своем телеграм-канале она отметила, что накануне у той был пир.
Обновлено в 05:04