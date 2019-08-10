Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда. Госпожа Вербер умерла 6 августа в возрасте 61 года, изначально причиной называли инфаркт. Ее похоронят в Торонто 14 августа.

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Тульской области "Три женщины погибли, одна получила травмы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с деревом", - сказал собеседник агентства.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Шоу-бизнес Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.

Политика СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».

Шоу-бизнес Мария Комиссарова стала мамой во второй раз Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.

Политика Вмешательство в дела России: советник посольства США вызван в МИД РФ Советник посольства США в Москве вызван в МИД России, потому что на сайте американской дипмиссии, а также в Твиттере управления Госдепа были размещены схемы проведения в Москве несанкционированной акции 3 августа и призывы к участию в них.

Общество В Новгородской области ливни размыли участки дорог в двух районах В Новгородской области сегодня, 9 августа, перекрыли движение на нескольких участках дорог в Демянском и Марёвском районах, дорожное покрытие которых разрушилось из-за проливных дождей.

Происшествия В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.

Финансы МВФ не считает значительными колебания курса юаня Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.

Происшествия Движение на МКАД затруднено из-за столкновения пяти автомобилей На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.

Общество Более 1 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна в Китае Супертайфун «Лекима» продолжает бушевать и терзать Китай. Местные власти уже эвакуировали более миллиона человек из опасных территорий.

Общество Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Футбол «Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА без основного голкипера Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что вратарь Алиссон не сможет сыграть с командой в матче за Суперкубок УЕФА.

Происшествия В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Политика США разморозили фонды для оказания помощи другим странам Бюджетное управление США разморозило выделенные Конгрессом деньги для оказания помощи иностранным государствам.

Общество Алтай побил рекорд по доле беременных россиянок в 2018 году Самую высокую долю беременных женщин в России в 2018 году отметили на Алтае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.