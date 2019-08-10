Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смертиКоммерсантъ 06:03
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда. Госпожа Вербер умерла 6 августа в возрасте 61 года, изначально причиной называли инфаркт. Ее похоронят в Торонто 14 августа.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
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Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
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Транспорт
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Заснятые на видео поезда, проезжавшие по Крымскому мосту, являются технологическими.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Задержания начались в Петербурге на акции за честные выборы
Акция в поддержку честных выборов проходит в Петербурге у Гостиного Двора, акция не согласована.
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Музыка
Шура Би-2 рассказал, как появились «Куртки Кобейна»
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Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
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Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
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Футбол
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Футбол
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Надеюсь, переход будет оформлен как можно скорее. Есть страны, где футбол живет особым образом, как в Турции или Аргентине.
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Армия и оружие
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Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют
На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.
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Музыка
Кэти Перри выпустила новый клип на песню о расставании Small Talk
Известная американская Кэти Перри опубликовала новый клип на свою композицию Small Talk.
Обновлено в 00:36
Происшествия
При взрыве на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек
Обновлено вчера в 20:09
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
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Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Происшествия
Торнадо пронесся по Люксембургу
Торнадо пронесся по Люксембургу вечером 9 августа, в результате чего пострадали 14 человек.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
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Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
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