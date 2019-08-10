Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смертиКоммерсантъ 06:03
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда. Госпожа Вербер умерла 6 августа в возрасте 61 года, изначально причиной называли инфаркт. Ее похоронят в Торонто 14 августа.
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Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
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Происшествия
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Пугающая деталь на фото девочки чуть не лишила ее жизни
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На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
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Армия и оружие
Пушилин назвал абсурдом заявления об обстреле ДНР своих позиций
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал обстрелы ополченцами своих позиций.
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Армия и оружие
Военные из 85-ти стран участвуют в Армейских играх
Суворовский натиск - один из самых зрелищных конкурсов Армейских игр, которые в этом году проходят на территории 10-ти государств.
Обновлено вчера в 08:02
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Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
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Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
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В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
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От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
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Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6.
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Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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