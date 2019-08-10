Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМаРБК 05:25
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
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Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Общество
В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция протеста
Было объявлено, что на Сахарова выступят «Кровосток», IC3PEAK и рэпер Face.
Обновлено в 07:02
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Кино
«Любовь и голуби» стал самым популярным советским фильмом на YouTube
Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" набрал более 20 миллионов просмотров и стал самой популярной советской кинокартиной на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм".
Обновлено в 07:37
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Политика
Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей
Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 10:49
Футбол
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G
Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Музыка
Кэти Перри выпустила новый клип на песню о расставании Small Talk
Известная американская Кэти Перри опубликовала новый клип на свою композицию Small Talk.
Обновлено в 00:36
Политика
На Украине назвали ориентировочные сроки ремонта всех дорог
Ранее Омелян назвал цирком указ президента Украины Владимира Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.
Обновлено в 11:33
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Второй за неделю взрыв прогремел в Копенгагене
Взрывом выбило стеклянные двери в здание и окна.
Обновлено в 04:12
Футбол
Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм)
Форвард отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина на 10-й минуте встречи. Во время эпизода Шунин получил повреждение и вскоре покинул поле.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Верона» арендовала полузащитника «Сампдории»
"Верона" взяла в аренду полузащитника "Сампдории" Валерио Верре.
Обновлено в 09:56
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Экипаж малого ракетного корабля «Советск» провёл артиллерийские стрельбы
Экипаж малого ракетного корабля «Советск», находящийся на государственных испытаниях в Балтийском море, провёл артиллерийские стрельбы.
Обновлено в 05:16
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:58
Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Футбол
Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно
Обновлено в 06:34
Энергетика
«Роснефть» нарастила добычу газа и сократила выплаты членам правления
Участие «Роснефти» в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами Eni (50 процентов) и BP (10 процентов) позволило российской компании не только нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок, но и выйти на газовый рынок Египта с перспективой развития деятельности в стране и регионе в целом.
Обновлено вчера в 15:32