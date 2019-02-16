Футбол

Коман получил травму и может не сыграть с «Ливерпулем»Soccer.ru вчера в 18:42

Аугсбург — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Леон Горетцка
1′
17′
Кингсли Коман
Чжи Дон Вон
23′
45′+3′
Кингсли Коман
53′
Давид Алаба
56′
Хамес Родригес
Томас Мюллер
64′
Серж Гнабри
Франк Рибери
Костас Стафилидис
Марко Рихтер
69′
72′
Леон Горетцка
Марко Рихтер
76′
Ян Моравек
Ку Чжа Чхоль
78′
82′
Тьяго Алькантара
Хави Мартинес
90′+2′
Хави Мартинес
Вингер "Баварии" Кингсли Коман получил травму в матче 22-го тура Бундеслиги с "Аугсбургом" (3:2) и может пропустить как минимум первую игру Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
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