Футбол
Коман получил травму и может не сыграть с «Ливерпулем»Soccer.ru вчера в 18:42
Леон Горетцка
|1′
|17′
Кингсли Коман
Чжи Дон Вон
|23′
|45′+3′
Кингсли Коман
|53′
Давид Алаба
|56′
Хамес Родригес
Томас Мюллер
|64′
Серж Гнабри
Франк Рибери
Костас Стафилидис
Марко Рихтер
|69′
|72′
Леон Горетцка
Марко Рихтер
|76′
Ян Моравек
Ку Чжа Чхоль
|78′
|82′
Тьяго Алькантара
Хави Мартинес
|90′+2′
Хави Мартинес
|29%
|Владение мячом
|71%
|69%
|Процент точных передач
|90%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|8
|5
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|9
|11
|Отборы
|8
|14
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Аугсбург
Расстановка 3‑5‑2
40
Кобель
5
Оксфорд
8
Хедира
38
Данзо
17
Шмид
19
Ку Чжа Чхоль
22
Чжи
23
Рихтер
31
Макс
21
Кордова
11
Грегорич
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
7
Рибери
8
Мартинес
25
Мюллер
18
Горетцка
29
Коман
2 ×
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Вингер "Баварии" Кингсли Коман получил травму в матче 22-го тура Бундеслиги с "Аугсбургом" (3:2) и может пропустить как минимум первую игру Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
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