Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»RT на русском 14:08
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова. Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, специалист покидает пост в связи с истечением срока контракта.
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Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский назначил своего пресс-секретаря
Обновлено в 07:01
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Политика
Украинский МИД пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
Возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Обновлено в 18:40
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Энергетика
Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В тройной аварии на Невском пострадали два человека
Специалисты рассказывают, что пострадали два человека – одному молодому человеку 17, а другому 18 лет.
Обновлено в 19:16
Политика
Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
Мексика и США закрыли споры во Всемирной торговой организации (ВТО) касательно пошлин на импорт Соединенными Штатами стальной и алюминиевой продукции из Мексики и ответных пошлин на определённые товары США, сообщает ВТО.
Обновлено в 16:43
Футбол
Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»
Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Наука
АнтиВИЧ-мутацию назвали причиной ранней смерти
Мутация гена CCR5 может привести к ранней смерти. Вместе с тем мутировавший ген делает человека практически невосприимчивым к ВИЧ.
Обновлено в 12:32
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Политика
Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям
Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 19:28
Футбол
«Реал» продолжает лидировать в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, «Ливерпуль» поднялся на 11-е место
Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" совершил рывок, переместившись с 22-го на 11-е место (91.000).
Обновлено в 16:55
Политика
Вексельберг рассказал, как санкции изменили его жизнь
Глава группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг признался, что попадание в американский санкционный список стало для него неожиданным и привело к "жизненному кризису".
Обновлено в 16:08
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01