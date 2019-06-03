Футбол

Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»RT на русском 14:08

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова. Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, специалист покидает пост в связи с истечением срока контракта.
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«Торпедо» объявило об уходе Колыванова с поста главного тренера

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Советский и российский футболист, нападающий и тренер. Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный тренер России. Руководил юношеской сборной России, которая в 2006 году стала чемпионами Европы по футболу для юношей до 17 лет.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 17 августа 1924 года на базе футбольной команды РДПК. 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель первого в новейшей истории Кубка России.
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