Футбол

Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»RT на русском вчера в 14:08

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова. Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, специалист покидает пост в связи с истечением срока контракта.
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«Торпедо» объявило об уходе Колыванова с поста главного тренера

Чемпионатвчера в 14:38

Колыванов покинул пост главного тренера «Торпедо»

Sport24.ruвчера в 13:23

Колыванов ушел из «Торпедо». Команду может возглавить Игнашевич

Sports.ruвчера в 14:05

«Торпедо» после выхода в ФНЛ не продлило контракт с Колывановым

Спорт-Экспрессвчера в 12:54

Колыванов покинул «Торпедо»

Матч ТВвчера в 13:43

Борис Игнатьев: уход Колыванова - вопиющая несправедливость

РИА Новостивчера в 15:22

Колыванов покидает «Торпедо»

Советский спортвчера в 13:13
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Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова

Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Обновлено в 02:33
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 73,19 рубля.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Ранее сообщалось, что трасса Джубга — Сочи и высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар — Грозный не вошли в инфраструктурный план на период до 2024 года.
Обновлено в 04:27
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено в 00:44
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Религия

Томский губернатор поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Губернатор Сергей Жвачкин поздравил мусульман – жителей Томской области – с праздником Ураза-байрам, который отмечается сегодня.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Экономика

Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов

По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
Обновлено в 01:36
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 05:49
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Футбол

«Зенит» вошёл в топ-20 клубного рейтинга УЕФА

Санкт-петербургский «Зенит» вошёл в первую двадцатку клубного рейтинга УЕФА по итогам сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Технологии

В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами

Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом

Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области.
Обновлено в 03:48
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.
Обновлено в 05:02
Энергетика

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года

«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

Система быстрых платежей может не уложиться в лимит Центробанка

Участники системы быстрых платежей (СБП), позволяющей переводить деньги по номеру телефона, запросили у Центробанка особые условия кредитования на случай исчерпания установленного лимита.
Обновлено в 06:18
Общество

Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу

Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Культура

Сергей Лукьяненко опубликовал первую главу новой книги «Вечный дозор»

Обновлено в 00:55
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
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Игорь Владимирович Колыванов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий и тренер. Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный тренер России. Руководил юношеской сборной России, которая в 2006 году стала чемпионами Европы по футболу для юношей до 17 лет.
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Торпедо
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 17 августа 1924 года на базе футбольной команды РДПК. 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель первого в новейшей истории Кубка России.
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