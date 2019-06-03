Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»RT на русском вчера в 14:08
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова. Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, специалист покидает пост в связи с истечением срока контракта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 73,19 рубля.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Ранее сообщалось, что трасса Джубга — Сочи и высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар — Грозный не вошли в инфраструктурный план на период до 2024 года.
Обновлено в 04:27
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Религия
Томский губернатор поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Губернатор Сергей Жвачкин поздравил мусульман – жителей Томской области – с праздником Ураза-байрам, который отмечается сегодня.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Экономика
Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов
По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
Обновлено в 01:36
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 05:49
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Зенит» вошёл в топ-20 клубного рейтинга УЕФА
Санкт-петербургский «Зенит» вошёл в первую двадцатку клубного рейтинга УЕФА по итогам сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Технологии
В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом
Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области.
Обновлено в 03:48
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.
Обновлено в 05:02
Энергетика
Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года
«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Система быстрых платежей может не уложиться в лимит Центробанка
Участники системы быстрых платежей (СБП), позволяющей переводить деньги по номеру телефона, запросили у Центробанка особые условия кредитования на случай исчерпания установленного лимита.
Обновлено в 06:18
Общество
Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу
Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30