РФ потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020iReactor 08:43

Сборная России по итогам ЧМ в японской Сайтаме потеряла право выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в мужском одиночном катании. Об этом журналистам сообщили официальные представители пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Политика WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.

Политика Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Футбол Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+ Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.

Происшествия В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Политика Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Футбол Вратарь «Зенита» Городовой: свист болельщиков? Они имеют на это право Голкипер «Зенита» Алексей Городовой дал комментарий после поражения со счётом 0:3 в товарищеском матче с «Аустрией» из Вены.

Шоу-бизнес Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.

Музыка Мединский предсказал победу Лазарева на «Евровидении» Министр культуры Владимир Мединский выразил уверенность в том, что Сергей Лазарев станет победителем "Евровидения" в 2019 году, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Президент Мали призвал ООН не оставлять страну без помощи Президент отметил, что это "необходимая помощь, в которой нуждаются малийцы, причем не только по причинам безопасности, но также для социального развития страны и восстановления инфраструктуры".

Авто Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.

Теннис Хачанов проиграл Томпсону во втором круге турнира в Майами Встреча продолжалась один час 11 минут, за это время австралиец (77-я ракетка мира) шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех, а у Хачанова (12) четыре эйса и три двойные ошибки.

Футбол Италия и Финляндия огласили составы Стали известны составы Италии и Финляндии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.

Политика Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Футбол Семак объяснил роль Заболотного в «Зените» Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Петербурга Сергей Семак рассказал, чего не хватает российскому нападающему команды Антону Заболотному для того, чтобы начать забивать голы.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Спорт Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.