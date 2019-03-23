Спорт
РФ потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020iReactor 08:43
Сборная России по итогам ЧМ в японской Сайтаме потеряла право выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в мужском одиночном катании. Об этом журналистам сообщили официальные представители пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России.
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Астронавты NASA вышли в космос и установили новые аккумуляторы на МКС
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Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии
Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
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Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
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Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
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Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+
Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
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Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия
В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
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Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Футбол
Вратарь «Зенита» Городовой: свист болельщиков? Они имеют на это право
Голкипер «Зенита» Алексей Городовой дал комментарий после поражения со счётом 0:3 в товарищеском матче с «Аустрией» из Вены.
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Шоу-бизнес
Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу
О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
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Музыка
Мединский предсказал победу Лазарева на «Евровидении»
Министр культуры Владимир Мединский выразил уверенность в том, что Сергей Лазарев станет победителем "Евровидения" в 2019 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Президент Мали призвал ООН не оставлять страну без помощи
Президент отметил, что это "необходимая помощь, в которой нуждаются малийцы, причем не только по причинам безопасности, но также для социального развития страны и восстановления инфраструктуры".
Обновлено в 08:15
Авто
Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Теннис
Хачанов проиграл Томпсону во втором круге турнира в Майами
Встреча продолжалась один час 11 минут, за это время австралиец (77-я ракетка мира) шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех, а у Хачанова (12) четыре эйса и три двойные ошибки.
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В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ
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Италия и Финляндия огласили составы
Стали известны составы Италии и Финляндии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
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Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Футбол
Семак объяснил роль Заболотного в «Зените»
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Петербурга Сергей Семак рассказал, чего не хватает российскому нападающему команды Антону Заболотному для того, чтобы начать забивать голы.
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Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
РФ нашла лазейку для поставок газа Венгрии в обход Украины
Россия и Венгрия пришли к соглашению по поставкам газа в обход Украины в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:38