Спорт

РФ потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020iReactor 08:43

Сборная России по итогам ЧМ в японской Сайтаме потеряла право выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в мужском одиночном катании. Об этом журналистам сообщили официальные представители пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России.
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Горький мед – Вайцеховская о том, как биться насмерть и – проиграть

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Боги, люди и медаль в танцах на льду. Итоги фееричного завершения чемпионата мира

Матч ТВ10:19

Российские фигуристы лишились квоты на чемпионат мира-2020

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Россия потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ в 2020 году

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В России нет мужского катания. Вместо фигуристов плюшевые игрушки

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Дмитриев: «Нашим фигуристам понадобится два года хорошей работы, чтобы приблизиться к Чену и Ханю»

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Натан Чен сотворил шедевр фигурного катания. Видео

Вести.UZ12:10
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Астронавты NASA вышли в космос и установили новые аккумуляторы на МКС

Обновлено вчера в 14:57
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Политика

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Обновлено в 12:57
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Футбол

Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+

Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Политика

Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Футбол

Вратарь «Зенита» Городовой: свист болельщиков? Они имеют на это право

Голкипер «Зенита» Алексей Городовой дал комментарий после поражения со счётом 0:3 в товарищеском матче с «Аустрией» из Вены.
Обновлено в 13:41
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу

О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Музыка

Мединский предсказал победу Лазарева на «Евровидении»

Министр культуры Владимир Мединский выразил уверенность в том, что Сергей Лазарев станет победителем "Евровидения" в 2019 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Президент Мали призвал ООН не оставлять страну без помощи

Президент отметил, что это "необходимая помощь, в которой нуждаются малийцы, причем не только по причинам безопасности, но также для социального развития страны и восстановления инфраструктуры".
Обновлено в 08:15
Авто

Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года

В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Теннис

Хачанов проиграл Томпсону во втором круге турнира в Майами

Встреча продолжалась один час 11 минут, за это время австралиец (77-я ракетка мира) шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех, а у Хачанова (12) четыре эйса и три двойные ошибки.
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Общество

В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ

Обновлено в 08:54
Футбол

Италия и Финляндия огласили составы

Стали известны составы Италии и Финляндии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 14:59
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Политика

Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Обновлено в 13:53
Футбол

Семак объяснил роль Заболотного в «Зените»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Петербурга Сергей Семак рассказал, чего не хватает российскому нападающему команды Антону Заболотному для того, чтобы начать забивать голы.
Обновлено в 14:45
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Спорт

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
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Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

РФ нашла лазейку для поставок газа Венгрии в обход Украины

Россия и Венгрия пришли к соглашению по поставкам газа в обход Украины в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:38
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Юдзуру Ханю
Японский фигурист
Японский фигурист-одиночник, двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании, чемпион мира 2014 и 2017 годов, четырёхкратный победитель финала Гран-при, четырёхкратный чемпион Японии, серебряный призёр чемпионатов мира 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года, чемпион мирового командного чемпионата, бронзовый призёр командного чемпионата мира 2015 года, трехкратный серебряный призёр Skate Canada, серебряный призёр чемпионата Четырёх континентов 2011, 2013 и 2017 годов, Чемпионат мира по фигурному кат Первый фигурист, преодолевший отметку в 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ...
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