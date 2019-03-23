Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордомРИА Новости 08:35
Американский фигурист Натан Чен завоевал золото чемпионата мира, который проходил в японской Сайтаме. Чен в произвольной программе набрал 216,02 балла, в итоге получил 323,42 балла и обновил два мировых рекорда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легенд
Ветераны «Ливерпуля» победили в товарищеском матче итальянский «Милан» со счетом 3:2. В составе английского клуба отличились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, который забил победный мяч на последней минуте встречи.
Обновлено в 14:13
Религия
Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге
Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В акции принимали участие около 2,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Политика
Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Происшествия
Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация
У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Футбол
Норвегия упустила ничью в матче с Испанией
23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Военные психологи провели тестирование личного состава в условиях приближенных к боевым
Военные психологи мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, провели тестирование личного состава в условиях приближенных к боевым.
Обновлено в 11:26
Политика
Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено вчера в 02:36
Спорт
Чемпионкой мира по фигурному катанию стала Алина Загитова
Алина Загитова стала чемпионкой по фигурному катанию 2019 года.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
В Госдуме отреагировали на призыв Шнурова распустить Минкультуры
Депутат Елена Драпеко объяснила призыв музыканта Сергея Шнурова распустить Министерство культуры его некомпетентностью.
Обновлено в 16:01
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова.
Обновлено в 15:40
Футбол
Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»
Обновлено в 15:59
Здоровье
Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми
В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Общество
Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным
Звезды советуют ОВНАМ не терять голову при новых знакомствах. Хорошее время для начала курса косметических процедур, любой работы с телом.
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Общество
Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта
Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.
Обновлено в 17:57
Политика
Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле
Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Футбол
Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Арабская коалиция атаковала позиции хуситов в столице Йемена
Арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии атаковала в столице Йемена две позиции повстанцев-хуситов, где они хранили беспилотники, предназначенные для террористических актов, передает телеканал Al-Arabiya в Twitter, ссылаясь на заявление коалиции.
Обновлено в 17:39