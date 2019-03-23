Спорт

Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордомРИА Новости 08:35

Американский фигурист Натан Чен завоевал золото чемпионата мира, который проходил в японской Сайтаме. Чен в произвольной программе набрал 216,02 балла, в итоге получил 323,42 балла и обновил два мировых рекорда.
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Россия потеряла максимальную квоту в мужском катании по итогам ЧМ-2019

LiveSport.ru09:08

Боги, люди и медаль в танцах на льду. Итоги фееричного завершения чемпионата мира

Матч ТВ10:19

Российские фигуристы лишились квоты на чемпионат мира-2020

Советский спорт08:41

Горький мед – Вайцеховская о том, как биться насмерть и – проиграть

РИА Новости13:00

Дмитриев: «Нашим фигуристам понадобится два года хорошей работы, чтобы приблизиться к Чену и Ханю»

Sport24.ru09:45

Чен обыграл Ханю в битве рекордов. Россия потеряла мужскую квоту

Спорт-Экспресс09:25

Чен установил мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме

Sports.ru08:48

Натан Чен сотворил шедевр фигурного катания. Видео

Вести.UZ12:10
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Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легенд

Ветераны «Ливерпуля» победили в товарищеском матче итальянский «Милан» со счетом 3:2. В составе английского клуба отличились Робби Фаулер, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард, который забил победный мяч на последней минуте встречи.
Обновлено в 14:13
Религия

Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге

Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В акции принимали участие около 2,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Политика

Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Происшествия

Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация

У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Футбол

Норвегия упустила ничью в матче с Испанией

23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:40
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170

В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Военные психологи провели тестирование личного состава в условиях приближенных к боевым

Военные психологи мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, провели тестирование личного состава в условиях приближенных к боевым.
Обновлено в 11:26
Политика

Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено вчера в 02:36
Спорт

Чемпионкой мира по фигурному катанию стала Алина Загитова

Алина Загитова стала чемпионкой по фигурному катанию 2019 года.
Обновлено вчера в 09:41
Политика

В Госдуме отреагировали на призыв Шнурова распустить Минкультуры

Депутат Елена Драпеко объяснила призыв музыканта Сергея Шнурова распустить Министерство культуры его некомпетентностью.
Обновлено в 16:01
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова.
Обновлено в 15:40
Футбол

Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»

Обновлено в 15:59
Здоровье

Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми

В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Общество

Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным

Звезды советуют ОВНАМ не терять голову при новых знакомствах. Хорошее время для начала курса косметических процедур, любой работы с телом.
Обновлено вчера в 19:05
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Общество

Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.
Обновлено в 17:57
Политика

Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Футбол

Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020

Обновлено в 15:13
Армия и оружие

Арабская коалиция атаковала позиции хуситов в столице Йемена

Арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии атаковала в столице Йемена две позиции повстанцев-хуситов, где они хранили беспилотники, предназначенные для террористических актов, передает телеканал Al-Arabiya в Twitter, ссылаясь на заявление коалиции.
Обновлено в 17:39
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Юдзуру Ханю
Японский фигурист
Японский фигурист-одиночник, двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании, чемпион мира 2014 и 2017 годов, четырёхкратный победитель финала Гран-при, четырёхкратный чемпион Японии, серебряный призёр чемпионатов мира 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года, чемпион мирового командного чемпионата, бронзовый призёр командного чемпионата мира 2015 года, трехкратный серебряный призёр Skate Canada, серебряный призёр чемпионата Четырёх континентов 2011, 2013 и 2017 годов, Чемпионат мира по фигурному кат Первый фигурист, преодолевший отметку в 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ...
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