Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордомРИА Новости 08:35
Американский фигурист Натан Чен завоевал золото чемпионата мира, который проходил в японской Сайтаме. Чен в произвольной программе набрал 216,02 балла, в итоге получил 323,42 балла и обновил два мировых рекорда.
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Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Морские пехотинцы провели учения в Дагестане
На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Отец Юлии Началовой Виктор убежден, что в смерти певицы виновата только она сама.
Обновлено в 13:17
Здоровье
В Новосибирской области бывшие наркозависимые займутся профилактикой ВИЧ
Новосибирская общественная организация «Гуманитарный проект» запустила программу профилактики ВИЧ «Позитивные стратегии».
Обновлено в 13:00
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Обновлено в 14:31
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Политика
Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Дизайнер Apple объяснил популярность AirPods
Главный дизайнер компании Apple Джонни Айв рассказал, что главным преимуществом наушников AirPods является внимание разработчика к деталям.
Обновлено в 19:22
Футбол
Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено в 14:23
Футбол
Италия обыграла Финляндию на старте отборочного турнира Евро-2020
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 7-й минуте встречи счет открыл хавбек Николо Барелла, на 74-й минуте второй гол забил Мойзе Кин после передачи от Чиннаро Иммобиле.
Обновлено в 18:47
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено в 14:26
Политика
Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки
Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация
У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:56
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
Культура
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США
В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Культура
Назван секрет успеха фильмов с Бредом Питтом. Главное правило ‐ почаще есть
Обновлено в 15:16
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
Обновлено в 06:53
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова.
Обновлено в 15:40