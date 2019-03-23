Спорт

Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордомРИА Новости 08:35

Американский фигурист Натан Чен завоевал золото чемпионата мира, который проходил в японской Сайтаме. Чен в произвольной программе набрал 216,02 балла, в итоге получил 323,42 балла и обновил два мировых рекорда.
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Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в Мали

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Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
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Главный дизайнер компании Apple Джонни Айв рассказал, что главным преимуществом наушников AirPods является внимание разработчика к деталям.
Обновлено в 19:22
Футбол

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
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Футбол

Италия обыграла Финляндию на старте отборочного турнира Евро-2020

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У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
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Японский фигурист-одиночник, двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании, чемпион мира 2014 и 2017 годов, четырёхкратный победитель финала Гран-при, четырёхкратный чемпион Японии, серебряный призёр чемпионатов мира 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года, чемпион мирового командного чемпионата, бронзовый призёр командного чемпионата мира 2015 года, трехкратный серебряный призёр Skate Canada, серебряный призёр чемпионата Четырёх континентов 2011, 2013 и 2017 годов, Чемпионат мира по фигурному кат Первый фигурист, преодолевший отметку в 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ...
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