Футбол

Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мираМатч ТВ 17:17

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В матче 1/8 финала чемпионата мира среди молодежных команд встречались Колумбия и Новая Зеландия. Встреча состоялась в польском Лодзе и завершилась победой колумбийцев в серии пенальти (5:4).
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