Футбол
Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мираМатч ТВ 17:17
В матче 1/8 финала чемпионата мира среди молодежных команд встречались Колумбия и Новая Зеландия. Встреча состоялась в польском Лодзе и завершилась победой колумбийцев в серии пенальти (5:4).
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Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
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Космос
Лето длиной 21 год: ученые сравнили особенности Урана и Земли
Период обращения Земли вокруг Солнца равен 365 дням, а Урану требуется 84 года, земных.
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Экономика
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Общество
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Происшествия
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Футбол
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Обновлено в 17:21
Гаджеты
В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Обновлено в 10:59
Происшествия
Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Наука
Крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии построят в США
Обновлено 31 мая в 06:33
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85
85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 03:00
Энергетика
На заправках Сыктывкара подорожало топливо
Очередное повышение цен произошло 2 июня. Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
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В связи с антиамериканскими настроениями жителей Лондона было принято решение отказаться от стандартной процедуры при визитах глав других государств - поездки в Букингемский дворец в открытом экипаже вместе с королевой Великобритании Елизаветой II.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Неймара ожидает тюремное заключение
За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.
Обновлено в 19:07
Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
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Происшествия
AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек.
Обновлено в 16:14
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
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Общество
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Гаджеты
Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone
Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
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Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
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Политика
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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Названы три неожиданные причины появления рака кожи
Специалисты американской организации Skin Cancer Foundation назвали три причины появления рака кожи.
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