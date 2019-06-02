Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мираМатч ТВ 17:17

В матче 1/8 финала чемпионата мира среди молодежных команд встречались Колумбия и Новая Зеландия. Встреча состоялась в польском Лодзе и завершилась победой колумбийцев в серии пенальти (5:4).

Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

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