Футбол
Колумбия вырвала победу в матче с КатаромSoccer.ru 19:23
Сборная Колумбии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки обыграла команду Катара.
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Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:55
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