Колумбия вырвала победу в матче с КатаромSoccer.ru 19:23

Колумбия вырвала победу в матче с Катаром

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Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".

Политика WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Кино «Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.

Происшествия В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.

Происшествия Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.

Футбол Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Политика Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Армия и оружие Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Донецку Подразделения ВСУ нанесли массированный артудар по Петровскому району Донецка, расположенному в западной части города, сообщили власти ДНР.

Происшествия Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.

Авто American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines сообщила, что купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR, способных летать через Атлантику.

Кино Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки» В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».

Политика Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.

Транспорт В России может появиться новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Политика В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.