Колумбия вырвала победу в матче с КатаромSoccer.ru 19:23

Колумбия вырвала победу в матче с Катаром

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Политика Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Политика Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.

Футбол ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" хочет получить за трансфер бразильского нападающего Неймара €300 млн.

Наука Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.

Авто В России упали продажи автомобилей По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев прервал молчание в годовщину смерти Жанны Фриске Артистка скончалась от рака в 2015 году. Однако спустя четыре года он прервал молчание.

Общество Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Политика В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17 19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.

Происшествия Поезд с оружием сошел с рельсов в США В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Технологии «Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору» Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".

Футбол Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Общество Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину «В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.

Происшествия Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.

Кино Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки» В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».

Происшествия Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.

Политика Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Экономика В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.